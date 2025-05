Budrys: Ukraina to serce Europy – potrzebujemy jej w Unii już w 2030 roku

„To dzień, w którym celebrujemy demokrację, godność, różnorodność i siłę Europy. Gdzie indziej powinniśmy to świętować, jeśli nie tutaj, gdzie Ukraina codziennie walczy o swoją wolność, demokrację i nasze wspólne wartości” – powiedział Budrys w wystąpieniu wideo.

1 miliard euro na ukraiński przemysł obronny

Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych UE we Lwowie ogłoszono decyzję o przeznaczeniu 1 miliarda euro na wsparcie ukraińskiego przemysłu obronnego. Litewski minister z zadowoleniem przyjął ten krok, zaznaczając, że Ukraina ma potencjał, by w tym roku przyjąć nawet 20 miliardów euro inwestycji w ten sektor.

Kęstutis Budrys przypomniał, że od 2022 roku Litwa udzieliła Ukrainie pomocy wojskowej o wartości przekraczającej 1 miliard euro, a w najbliższym czasie przekaże kolejne wsparcie o wartości prawie 5 mln euro w ramach Koalicji Rozminowywania.

Ukraina musi dołączyć do Unii

Szef litewskiej dyplomacji jednoznacznie opowiedział się za jak najszybszym przystąpieniem Ukrainy do UE.

„Ukraina należy do Europy. Jej przyszłość leży w Unii Europejskiej. Zrobimy wszystko, aby wesprzeć was na tej drodze i aby Ukraina została członkiem UE do 1 stycznia 2030 roku” – podkreślił Budrys.