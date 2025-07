Budrys: Ukraina musi chronić przejrzystość swojej polityki – to fundament integracji z UE

Minister podkreślił, że kwestia przejrzystości ukraińskiej polityki to nie tylko wewnętrzne wyzwanie Kijowa, lecz także fundament starań o członkostwo w Unii Europejskiej.

– To bardzo istotna sprawa, zarówno polityczna, jak i społeczna – przede wszystkim dla samych Ukraińców. Ale również dla nas – bo to jeden z kluczowych warunków eurointegracji Ukrainy – zaznaczył.

W jego ocenie, przyjęcie nowego prawa nie przebiegało w sposób przejrzysty i wywołało uzasadnione wątpliwości, także wśród partnerów Ukrainy.

– Wydarzenia z wczoraj zmuszają nas – jako jednych z najbliższych przyjaciół Ukrainy – do wyrażenia żalu i przypomnienia, że to bardzo niepokojący kierunek. Widać, że reakcja elit politycznych w Kijowie była gwałtowna – co oznacza, że przyjęto to w sposób nie do końca przemyślany – dodał szef litewskiej dyplomacji.