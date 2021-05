Brytyjski minister zdrowia o indyjskim wariancie COVID-19: Jest jak ogień

Jak mówił, indyjski wariant może się przenosić szybciej niż wykryty pod koniec zeszłego roku w hrabstwie Kent wariant brytyjski, który spowodował bardzo duży wzrost zakażeń zimą, i w niektórych miejscach kraju, jak w Bolton i Blackburn w północno-zachodniej Anglii już staje się dominującym.



– Ponieważ ten wariant może rozprzestrzeniać się jeszcze szybciej niż wariant z Kent – widzieliśmy, co stało się z nim w grudniu – oznacza to, że jeśli wymknie się spod kontroli, będziemy mieli bardzo, bardzo dużą liczbę przypadków. I to nawet przy ochronie, jaką daje szczepionka – ochrona ta jest bardzo wysoka, ale nie jest absolutna – mówił Hancock w rozmowie ze stacją Sky News.



Na podst. interia.pl