Bruksela: „Pokój nie może być ustalany bez Ukrainy”

Rozmowy w USA mają dotyczyć warunków zakończenia konfliktu, jednak brak udziału prezydenta Wołodymyra Zełenskiego budzi obawy, że ewentualne porozumienie mogłoby wymusić na Kijowie rezygnację z części terytoriów – czego Unia Europejska stanowczo nie akceptuje.

Wspólne oświadczenie podpisali przywódcy Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, apelując do Donalda Trumpa o większy nacisk na Rosję.

– „Droga do pokoju w Ukrainie nie może zostać wytyczona bez Ukrainy” – podkreślili.

W poniedziałek odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw UE z udziałem szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybihi, podczas którego omówione zostaną dalsze kroki przed rozmowami w USA.

Prezydent Zełenski w ostatnich dniach przeprowadził rozmowy z 13 przywódcami państw, w tym głównymi sojusznikami Kijowa – Niemcami, Wielką Brytanią i Francją. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraził nadzieję, że Zełenski weźmie udział w szczycie, i zapewnił, że Berlin ściśle współpracuje z Waszyngtonem w tej sprawie.

– „Nie możemy zgodzić się, aby kwestie terytorialne między Rosją a USA były rozstrzygane ponad głowami Europejczyków i Ukraińców” – zaznaczył.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że każdy amerykańsko-rosyjski układ kończący wojnę musi obejmować Ukrainę i UE.

– „USA mają możliwość zmusić Rosję do poważnych negocjacji. To kwestia bezpieczeństwa zarówno Ukrainy, jak i całej Europy” – stwierdziła.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte w rozmowie z amerykańską telewizją ABC ocenił, że piątkowe spotkanie będzie „testem dla Putina, na ile poważnie jest on gotów zakończyć tę wojnę”.

Tymczasem w niedzielę armia ukraińska poinformowała o odzyskaniu wsi w obwodzie sumskim, położonej około 20 km na zachód od głównych linii walk w regionie. Moskwa domaga się od Kijowa m.in. wycofania wojsk z zajętych obszarów, rezygnacji z aspiracji do NATO i zerwania współpracy wojskowej z Zachodem. Ukraina stanowczo odrzuca możliwość uznania rosyjskiej suwerenności nad okupowanymi terenami, choć przyznaje, że ich odzyskanie będzie wymagało działań dyplomatycznych, a nie militarnych.

Kaja Kallas poparła tę postawę, zaznaczając, że „zgodnie z prawem międzynarodowym wszystkie tymczasowo okupowane terytoria należą do Ukrainy”. Z kolei Mark Rutte zwrócił uwagę, że fakt, iż Rosja kontroluje część ukraińskich ziem, jest realnością, co – jego zdaniem – mogłoby zostać odnotowane w przyszłym porozumieniu jako „faktyczne, a nie formalne” uznanie stanu rzeczy.