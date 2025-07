Bruksela chwali Kijów za poprawki do ustawy antykorupcyjnej

– „Rada przywróciła podstawowe mechanizmy ochrony” – powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Guillaume Mercier.

– „Naszym zdaniem nowa ustawa odpowiada na kluczowe wyzwania dotyczące niezależności NABU i SAPO” – dodał, odnosząc się do Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAPO).

Największe protesty od początku wojny

W czwartek ukraiński parlament przyjął poprawki do ustawy, która wcześniej uczyniła NABU i SAPO bezpośrednio podporządkowanymi prokuratorowi generalnemu mianowanemu przez prezydenta. Krytycy obawiali się, że rozwiązanie to ułatwiłoby ingerencję polityczną w śledztwa korupcyjne, co wywołało największe protesty od czasu rosyjskiej inwazji ponad trzy lata temu.

Transmisja z posiedzenia Rady Najwyższej pokazała, jak 331 deputowanych poparło propozycję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a 9 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy przewidują m.in. regularne testy na wykrywaczu kłamstw dla pracowników instytucji antykorupcyjnych.

UE uspokojona, droga do integracji otwarta

Partnerzy Kijowa w Europie, którzy wcześniej ostrzegali, że poprzednia ustawa zagraża reformom antykorupcyjnym i może utrudnić proces integracji z UE, przyjęli nowe poprawki z aprobatą.

Unia Europejska podkreśla, że niezależność NABU i SAPO jest jednym z kluczowych warunków wstąpienia Ukrainy do Wspólnoty.