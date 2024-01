Borrell: UE potępia niedawną falę represji wobec byłych więźniów politycznych na Białorusi

„Reżim Łukaszenki kontynuuje swoją godną ubolewania taktykę zastraszania i represji wobec swoich krytyków i potencjalnych przeciwników politycznych przed +wyborami+ w lutym” – oznajmił Borrell.

Wezwał „władze Białorusi do powstrzymania się od wszelkich dalszych represji i przemocy, skierowanej przeciwko narodowi białoruskiemu oraz do wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań Białorusi w zakresie praw człowieka, w tym poprzez natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich arbitralnie przetrzymywanych i zaprzestanie brutalnych prześladowań”.

„UE solidaryzuje się z narodem Białorusi i będzie nadal wspierać go na drodze do niepodległego i demokratycznego kraju. Obywatele Białorusi zasługują na prawo do bycia reprezentowanym przez tych, których swobodnie wybiorą, w przejrzystych, wolnych i uczciwych wyborach” – podkreślił.

Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna powiadomiło we wtorek, że w całym kraju trwają masowe rewizje i zatrzymania. Funkcjonariusze przychodzili do rodzin więźniów oraz do byłych więźniów politycznych, którzy po wyjściu na wolność pozostali na Białorusi.

Według ustaleń Wiasny rewizje i zatrzymania dotknęły co najmniej 84 osoby.

Na Białorusi jest obecnie 1415 więźniów politycznych.