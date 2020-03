Blisko 38 tys. osób zmarło, 786 tys. zakażonych. Koronawirus na świecie

vdu

W samym tylko Nowym Jorku, gdzie epidemia rozwija się teraz najszybciej zmarło już 1200 osób. Do miasta przypłynął właśnie specjalny okręt szpitalny, by pomóc przeciążonej służbie zdrowia, a szpital polowy budowany jest w Central Parku. W całych Stanach Zjednoczonych liczba ofiar przekroczyła 3 tysiące.

We Włoszech, gdzie ofiar jest najwięcej, ponad 11,5 tysiąca, do Wielkanocy przedłużono obowiązywanie nakazu pozostania w domach. W Hiszpanii z kolei jest już więcej zakażonych niż w Chinach, a liczba ofiar to ponad 7700.

Mapa ukazująca najnowszy bilans pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dostępna jest na stronach Uniwersytetu Johna Hopkinsa.