Blinken: razem z Polską powiedzieliśmy Rosji, że ma do wyboru dwie ścieżki

Witając Zbigniewa Raua w siedzibie Departamentu Stanu, szef dyplomacji USA zauważył, że wizyta przypada w czasie dużych niepokojów dotyczących bezpieczeństwa w Europie.

– W partnerstwie z Polską i przy przywództwie Polski w OBWE wykonaliśmy razem dużą pracę, by jasno wyłożyć Rosji, że ma do wyboru dwie ścieżki: dialogu i dyplomacji (…) oraz agresji i maksymalnych konsekwencji – powiedział dyplomata.

Dodał, że choć ma nadzieję, że Rosja wybierze tę pierwszą opcję, USA i sojusznicy są przygotowani także na tę drugą.

Min. @RauZbigniew w trakcie wizyty w Waszyngtonie spotkał się z Sekretarzem Stanu USA 🇺🇸 @SecBlinken.



Ministrowie poruszyli kwestie współpracy w ramach NATO, 🇵🇱 przewodnictwa w #OBWE oraz bezpieczeństwa energetycznego.



Omówili również sytuację w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. pic.twitter.com/YKRnZLbjxS — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) February 4, 2022

Zbigniew Rau powiedział, że przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych w podwójnej funkcji – jako przedstawiciel Polski, która obecnie sprawuje przewodnictwo w OBWE, oraz jako szef polskiego MSZ.

– Z sekretarzem stanu USA mówiliśmy o sytuacji wokół Ukrainy. Oczywiście zgadzamy się, że ona się, mimo pewnych znaków kilka dni temu, bynajmniej radykalnie nie polepsza. Mówiliśmy także o prawdopodobnym pozostaniu oddziałów rosyjskich na dłużej na Białorusi i (o tym) jakie to stanowi wyzwanie dla Paktu Północnoatlantyckiego – powiedział Rau na briefingu po spotkaniu w Departamencie Stanu.

Rau zasugerował, że z jego rozmów w Waszyngtonie wynika, że proces wzmacniania wschodniej flanki NATO nie zakończy się na ogłoszonym niedawno wysłaniu 3 tys. żołnierzy do Polski, Rumunii i Niemiec, a liczebność sił NATO będzie rosnąć wraz z coraz bardziej agresywnym zachowaniem Rosji.

– Cała strategia Paktu Północnoatlantyckiego sprowadza się do tego, by odstraszanie i obrona miały charakter symetryczny, inaczej nie miałoby to sensu – powiedział minister.

Szef polskiej dyplomacji relacjonował, że rozmowa z Blinkenem dotyczyła również współpracy w innych dziedzinach, w tym bezpieczeństwa energetycznego, zarówno naszej części Europy, jak i „możliwości zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego samej Ukrainie, w kontekście dostaw gazu z Norwegii czy Stanów Zjednoczonych”.

Spotkanie Rau-Blinken w towarzystwie szerszych delegacji trwało ok. 45 minut, jednak rozpoczęta dziś pierwsza od trzech lat sesja dialogu strategicznego między dyplomatami będzie trwała kilka godzin. Po stronie polskiej przewodniczy jej wiceminister Marcin Przydacz.

Na podst. belsat/ PAP