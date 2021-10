Błaszczak: Pamiętamy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy spoczywają na amerykańskiej ziemi

Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych szef MON RP odwiedził Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w stanie Pensylwania, gdzie uczestniczył we mszy świętej odprawionej w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego.

Podczas uroczystości minister Mariusz Błaszczak odsłonił tablicę upamiętniającą żołnierzy Wojska Polskiego – bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920, którzy odnieśli wielkie zwycięstwo dla wolności Europy.

„Dziękuję za to, że mogliśmy wspólnie pomodlić się na mszy świętej, a teraz, że możemy w tak zacnym gronie odsłonić tę tablicę. Tablica, która upamiętnia Bitwę Warszawską, Cud nad Wisłą, upamiętnia obronę naszej ojczyzny, która odrodzona została po 123 latach niewoli, a później napadnięta przez Rosję bolszewicką. To cały naród obronił naszą ojczyznę. To wielka zasługa również ochotników ze Stanów Zjednoczonych” – mówił w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej minister.

„Ta tablica stanowi dopełnienie, stanowi ważny znak w naszej historii. Znak mówiący o naszych losach, o polskich dziejach. Stanowi pamiątkę, w tym szczególnym miejscu, polskim miejscu na ziemi amerykańskiej. Stanowi pamiątkę o tych, którzy zatrzymali nawałę bolszewicką w 1920 roku. Podczas mojego spotkania z sekretarzem obrony Lloydem Austinem wręczyłem sekretarzowi egzemplarz książki o tym właśnie wydarzeniu. O bitwie decydującej o losach świata. Wręczyłem ją, żeby udowodnić, że żołnierze Wojska Polskiego są niezłomni, że stoją na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, ale także, że są gotowi, żeby bronić całego wolnego świata. Tak jak i dziś w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wojsko Polskie jest aktywne poza granicami naszego kraju. Jest aktywne, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie. Stąd też ten ważny znak. Znak skierowany do przyszłych pokoleń, tak żeby obywatele USA polskiego pochodzenia pamiętali o tych wydarzeniach z 1920 roku, żeby byli z tego wydarzenia dumni” – podkreślił minister Mariusz Błaszczak podczas pobytu w Doylestown.

Na największym polskim cmentarzu w Stanach Zjednoczonych, gdzie pochowano wielu weteranów I i II wojny światowej szef MON złożył kwiaty pod Pomnikiem Mściciela, na grobie śp. Antoniego Chrościelewskiego oraz zapalił znicze na grobie gen. Witolda Urbanowicza.