Błaszczak: dzięki codziennej służbie żołnierzy Wojska Polskiego Polska jest bezpieczna

W czwartek, 13 sierpnia, z okazji zbliżającego się święta Wojska Polskiego i w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej szef MON wręczył żołnierzom wyróżnienia i medale – Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Za Zasługi dla Obronności Kraju. Minister wyróżnił także żołnierzy Kordzikami Honorowymi Sił Zbrojnych oraz wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Spotkanie było również okazją do wyróżnienia żołnierzy Wojska Polskiego, którzy poza służbą wojskową w czasie wolnym ratowali czyjeś życie, zdrowie oraz dobytek. Za tę bohaterską postawę 15 żołnierzy zostało otrzymało nagrody pieniężne.

,,Dziś kiedy wręczałem odznaczenia dziękowałem żołnierzom właśnie za ich postawę wzorowaną na tej postawie z przed 100 lat. Ważna jest codzienna służba, ale ważne są także reakcje żołnierzy Wojska Polskiego, wtedy kiedy formalnie są poza czasem służby, kiedy mają wolne. Chciałem podkreślić, że w odpowiedzi na moje gratulacje usłyszałem, że to jest czymś zupełnie oczywistym taki jest obowiązek żołnierza Wojska Polskiego. To piękna postawa, tak właśnie jest żołnierz Wojska Polskiego – reaguje wtedy, kiedy ktoś potrzebuje pomocy. To jest bohaterstwo, które zasługuje na wyróżnienie, na docenienie, na pokazanie, że ta postawa jest postawą wzorową. Dziękuje żołnierzom Wojska Polskiego za to, że dzięki ich codziennej służbie Polska jest bezpieczna” – powiedział na zakończenie spotkania minister Mariusz Błaszczak.

Szef MON złożył dziś także kwiaty przed tablicami upamiętniającymi ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, które znajdują się w Ministerstwie Obrony Narodowej przy ul. Klonowej. Przed rozpoczęciem uroczystości szef MON razem z dowódcami i kadrą kierowniczą resortu złożył także wieniec przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, który znajduje się przy Belwederze, a także wziął udział w otwarciu wystawy okolicznościowej „Czas Chwały. Bitwa Warszawska 1920 r. 18. decydująca w dziejach świata.”

Minister Błaszczak przypomniał o postaciach związanych z Bitwą Warszawską, którym zawdzięczamy zwycięstwo i niepodległość. – Zwycięstwo odniesione dzięki wybitnym dowódcom. Niewątpliwe można powiedzieć, że genialnym był wódz naczelny, Marszałek Józef Piłsudski. To człowiek, któremu zawdzięczamy to zwycięstwo i niepodległość Rzeczypospolitej. Warto wspomnieć także szefa sztabu, generała Rozwadowskiego, czy generał Józefa Hallera, dowódcę armii ochotniczej. Przypomnę jeszcze jedną postać, wybitnego polskiego dowódcy, pułkownika Kowalewskiego, dzięki któremu zostały przechwycone szyfrogramy rosyjskie. To niewątpliwie przyczyniło się do naszego zwycięstwa sto lat temu. (…) Kolejna niezwykła postać, to ksiądz kapelan Ignacy Skorupka, postać symboliczna. Stąd też nasza decyzja, aby właśnie w Ossowie powstała filia Muzeum Wojska Polskiego – powiedział szef MON.

W setną rocznicę polskiego triumfu w wojnie polsko-bolszewickiej, Muzeum Wojska Polskiego przygotowało niecodzienną wystawę czasową. W przestrzeni muzealnej umieszczono replikę samolotu, którym latał Merian Cooper pilot eskadry kościuszkowskiej, uwagę widza skupia wykonana nowoczesną techniką sylwetka wodza zwycięskiej armii Józefa Piłsudskiego siedzącego na słynnej Kasztance.