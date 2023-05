Biegli stwierdzili, że pod Bydgoszczą spadł rosyjski pocisk manewrujący wystrzelony z Białorusi

Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski przyznał pod koniec kwietnia, że szczątki rakiety odnalezione pod Bydgoszczą mają związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem rakietowym na ukraińską infrastrukturę energetyczną z 16 grudnia 2022 r. Generał wysunął też hipotezę, że mógł być to element działań psychologicznych podejmowanych przez Rosję.

Z ustaleń Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, jak pisze RMF FM, wynika, że pocisk manewrujący Ch-55 najpewniej przyleciał zza naszej wschodniej granicy, bo w polskiej armii nie ma tego uzbrojenia ani na wyposażeniu, ani w magazynach.

Według radiostacji 16 grudnia w związku z pojawieniem się w pobliżu natowskiej przestrzeni powietrznej wielozadaniowego bombowca taktycznego Su-34, poderwano samoloty bojowe Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wykryto obiekt, który wleciał do Polski znad Białorusi. Jego lot miał być śledzony, jednak w okolicach Bydgoszczy zniknął z radarów.

Źródła, z którymi rozmawiali reporterzy RMF FM, twierdzą, że tuż po grudniowym incydencie prowadzono poszukiwania, jednak po niepowodzeniach zaniechano ich między innymi z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Przez Polskę przechodził wówczas front z potężnymi śnieżycami. Rakieta została odnaleziona pod koniec kwietnia przez przypadkowego świadka w lesie w pobliżu miejscowości Zamość pod Bydgoszczą. Wtedy o sprawie dowiedziały się media.

W listopadzie ukraińskie władze poinformowały, że Rosjanie wystrzelili w stronę Kijowa rakietę Ch-55 z atrapą głowicy nuklearnej.

Pocisk manewrujący Ch-55 powietrze-ziemia został skonstruowany w ZSRR pod koniec lat 70. ub. w. dla przenoszenia głowic jądrowych. Pod koniec lat 90. zmodyfikowano go do przenoszenia głowic konwencjonalnych. Ma zasięg ok. 3 tys. kilometrów.