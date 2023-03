Biały Dom: zachęcamy Turcję i Węgry do szybkiej ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO

Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjmują zapowiedź prezydenta Erdogana wysłania protokołów akcesyjnych Finlandii do tureckiego parlamentu, ale wzywają też Turcję do szybkiej ratyfikacji akcesji Szwecji - przekazał w piątek w oświadczeniu doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Do ratyfikacji akcesji obu krajów wezwał też Węgry.