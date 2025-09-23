Znad Wilii
  • 23 września, 2025 10:30

Biały Dom: we wtorek Donald Trump spotka się m.in. z Wołodymyrem Zełenskim

Prezydent USA Donald Trump w poniedziałek wieczorem uda się do Nowego Jorku, gdzie następnego dnia weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - poinformowała rzeczniczka Białego Domu. We wtorek amerykański przywódca ma spotkać się m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

PAP
fot. PAP/EPA/UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiadomiła na briefingu, że Trump we wtorek rano wygłosi przemówienie, w którym m.in. podkreśli swoje dokonania od początku drugiej kadencji prezydenckiej. – Prezydent będzie mówił też o tym, jak globalistyczne instytucje znacząco pogorszyły światowy porządek – dodała Leavitt. Trump ma również przedstawić swoją wizję świata.

Lider USA przeprowadzi rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ oraz przywódcami Ukrainy, Argentyny i UE.

Trump weźmie też udział w wielostronnym spotkaniu z liderami Kataru, Arabii Saudyjskiej, Indonezji, Turcji, Pakistanu, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jordanii. Wieczorem, wraz z ponad setką światowych liderów, Trump będzie uczestniczył w przyjęciu – powiadomiła rzeczniczka.

W czwartek w Waszyngtonie Trump ma z kolei przyjąć przywódcę Turcji, Recepa Tayyipa Erdogana.

