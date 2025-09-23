Biały Dom: we wtorek Donald Trump spotka się m.in. z Wołodymyrem Zełenskim

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiadomiła na briefingu, że Trump we wtorek rano wygłosi przemówienie, w którym m.in. podkreśli swoje dokonania od początku drugiej kadencji prezydenckiej. – Prezydent będzie mówił też o tym, jak globalistyczne instytucje znacząco pogorszyły światowy porządek – dodała Leavitt. Trump ma również przedstawić swoją wizję świata.

Lider USA przeprowadzi rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ oraz przywódcami Ukrainy, Argentyny i UE.

Trump weźmie też udział w wielostronnym spotkaniu z liderami Kataru, Arabii Saudyjskiej, Indonezji, Turcji, Pakistanu, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jordanii. Wieczorem, wraz z ponad setką światowych liderów, Trump będzie uczestniczył w przyjęciu – powiadomiła rzeczniczka.

W czwartek w Waszyngtonie Trump ma z kolei przyjąć przywódcę Turcji, Recepa Tayyipa Erdogana.