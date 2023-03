Biały Dom: nie mamy żadnych dowodów na nieprawidłowe wykorzystanie pomocy dla Ukrainy

Nie mamy żadnych dowodów na to, by doszło do rażących naruszeń w sprawie zarządzania pomocą zbrojeniową dla Ukrainy - powiedział w środę rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.