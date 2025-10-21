Biały Dom: nie ma planu spotkania Trumpa z Putinem w najbliższej przyszłości

„Sekretarz Rubio i minister spraw zagranicznych Ławrow odbyli owocną rozmowę. Dlatego dodatkowe osobiste spotkanie sekretarza z ministrem spraw zagranicznych nie jest konieczne i nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości” – przekazał PAP przedstawiciel Białego Domu. Wcześniej podobną wiadomość Biały Dom przekazał agencji Reutera.

Informacja pojawiła się po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji obu krajów, Marco Rubio i Siergieja Ławrowa, po której anulowano wstępny plan ich bezpośredniego spotkania w tym tygodniu. Rzecznik Kremla w poniedziałek powiedział, że stanowisko Rosji w sprawie zawieszenia broni się nie zmieniło. Do wstrzymania walk wedle obecnej linii frontu wezwał w piątek prezydent Donald Trump po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, choć według doniesień m.in. „Financial Times” podczas samego spotkania próbował nakłonić Zełenskiego do oddania Donbasu Rosji.

CNN podał, że Rubio po rozmowie z Ławrowem prawdopodobnie zarekomenduje Trumpowi, by odwołać zapowiadany szczyt z Putinem. Jedno ze źródeł podało, że Rubio i Ławrow mieli rozbieżne oczekiwania co do ewentualnego zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Kreml poinformował we wtorek, że nie jest jasne, kiedy odbędzie się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Żadne daty nie zostały ustalone, dlatego nie mogły być zmienione.

„Prezydenci porozumieli się (co do spotkań), ale nie możemy przełożyć czegoś, co nie zostało jeszcze sfinalizowane” – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

„Ani prezydent Trump, ani prezydent Putin nie podali dokładnych dat” – poinformował. „Potrzebujemy przygotowań, poważnych przygotowań” – powiedział Pieskow. „To może zająć trochę czasu. Właśnie dlatego początkowo nie ustalono żadnych konkretnych dat” – przekonywał rzecznik.

Naciskany przez dziennikarzy, podkreślił, że nie ma żadnych informacji na temat ewentualnej daty szczytu przywódców.

Według telewizji NBC News, która również powołuje się na urzędnika Białego Domu, prezydent Trump uznał, że obie strony nie są jeszcze wystarczająco gotowe, by przejść do rozmów przywódców.