Białoruski reżim zwolnił 25 więźniów politycznych

W oświadczeniu biura prezydenta Alaksandra Łukaszenki poinformowano, że podjął on decyzję o ułaskawieniu 25 osób. Chociaż szczegóły na temat osób, które zostały uwolnione, pozostają niepełne, organizacja obrony praw człowieka „Wiasna” ogłosiła, że wśród nich znajdują się co najmniej kilku więźniów politycznych.

Ostatnia decyzja jest częścią większych międzynarodowych nacisków na reżim Łukaszenki, który od ponad roku zmaga się z międzynarodową krytyką po brutalnych tłumieniach protestów po kontrowersyjnych wyborach prezydenckich w 2020 roku. Większość opozycji, liderów protestów i dziennikarzy zostało aresztowanych lub zmuszonych do emigracji, a wielu z nich nadal pozostaje w więzieniach.

Współpraca Białorusi z organizacjami międzynarodowymi, w tym z grupami broniącymi praw człowieka, stała się kluczowym tematem, a uwolnienie więźniów politycznych jest uważane za ważny krok w kierunku poprawy wizerunku kraju na arenie międzynarodowej. Jednak organizacje broniące praw człowieka podkreślają, że wiele osób nadal znajduje się za kratkami, a prawdziwa reforma systemu sprawiedliwości na Białorusi pozostaje wyzwaniem.

Warto zauważyć, że to już drugi przypadek ułaskawienia w Białorusi w krótkim czasie. W zeszłym tygodniu również odnotowano podobną decyzję, co może świadczyć o zwiększonej presji międzynarodowej na Mińsk, szczególnie po licznych apelach ze strony Zachodu o uwolnienie więźniów politycznych.

Decyzja Łukaszenki o ułaskawieniu nie zmienia jednak ogólnej sytuacji politycznej w kraju. Mimo tego, że niektórzy więźniowie zostali uwolnieni, wciąż nie rozwiązano kluczowych problemów dotyczących wolności politycznych i praw człowieka na Białorusi.