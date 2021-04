Białoruscy katolicy mają nowego zwierzchnika. To najmłodszy biskup w kraju

Aleh Butkewicz ma 49 lat i jest najmłodszym ze zwierzchników białoruskich diecezji. Poprzedni przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Tadeusz Kondrusiewicz pod koniec 2020 roku przeszedł na emeryturę. Przedtem przez 4 miesięcy nie był wpuszczany na Białoruś pod pretekstem niejasności co do ważności jego paszportu. Abp Kondrusiewicz również dawał publiczny wyraz krytyce białoruskich władz za represje wymierzone w uczestników protestów.

Znawca białoruskiego Kościoła katolickiego Maksim Hacak podkreśla, że nowy przewodniczący episkopatu znany jest z pozytywnego nastawienia do białoruskości i otwartości na wierzących. Nie unika też podnoszenia ważnych kwestii społecznych i politycznych.

„Mówi po białorusku, uczestniczy w wydarzeniach poświęconych językowi białoruskiemu i potrafi grać na gitarze „Try czarapachi” – podkreśla katolicki analityk Maksim Hacak.

„Try czarapachi” (pol. „Trzy żółwie”) to chyba najpopularniejszy śpiewany po białorusku utwór zespołu N.R.M., który jednoczy Białorusinów.

W 2016 roku biskup Butkiewicz otwarcie polemizował z białoruskimi władzami na temat ich nieprzyjaznego stosunku wobec niektórych księży. W sierpniu 2020 roku jako jedną z przyczyn kryzysu politycznego w kraju wymienił problemy z liczeniem głosów i potępił przemoc.

„To właśnie w jego diecezji witebskiej odbyły się najgłośniejsze procesy księży katolickich: Wiaczesława Baroka, Wiktara Żuka, Ramana Murzicza i grekokatolika Alaksieja Waronki. Może to również świadczyć o nastrojach panujących w diecezji. Sam biskup wezwał do rewizji sprawy ks. Wiaczesława Baroka, a nawet przyszedł na jego proces, woził paczki do więzienia” – dodał Hacak.

Ksiądz Barok w grudniu ub.r. trafił do aresztu na 10 dni za zamieszczenie w serwisach społecznościowych plakatu znanego białoruskiego grafika Uładzimira Ceslera „Stop Łukaszyzm”, gdzie jednym z elementów była swastyka wpleciona w obecne symbole państwowe Białorusi. Został skazany z artykułu kodeksu wykroczeń, dotyczącego „propagandy lub publicznej demonstracji oraz rozpowszechniania symboli i atrybutów nazistowskich”. Ksiądz znany był z ostrych wypowiedzi pod adresem białoruskiego reżimu.

Według analityka bp Aleh Butkiewicz, podobnie jak biskupi Juryj Kasabucki i Józef Stanieuski, którzy zostali powołani w tym samym czasie, a także konsekrowany nieco później Alaksandr Jaszeuski, są biskupami nowych czasów.

„Dorastali w okresie pierestrojki i niepodległej Białorusi, odczuwali wolność lepiej niż ich starsi poprzednicy, którzy byli w takim czy innym stopniu prześladowani w czasach sowieckich” – podkreśla Hacak.

belsat.eu, catholic.by