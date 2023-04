Białoruś zapowiada ćwiczenia taktyczne z udziałem 6 tys. wojskowych

Szef Rady Bezpieczeństwa nie podał daty ani miejsca manewrów. Oświadczył, że w ćwiczeniach weźmie udział brygada zmechanizowana wchodząca w skład Zachodniego Dowództwa Operacyjnego w rejonie (powiecie) słonimskim, na zachodzie kraju.

Na Białorusi, która od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę udostępnia armii Rosji swoje terytorium, trwają duże sprawdziany gotowości wojsk. Zdaniem amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) aktywność wojsk rosyjskich i białoruskich na terytorium Białorusi nie wskazuje obecnie, by przygotowywały się one do ataku na Ukrainę z tego kierunku.