Białoruś: Resort obrony zapowiedział na wrzesień rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe

Celem ćwiczeń jest przetestowanie zdolności Białorusi i Rosji do:

„zapewnienia militarnego bezpieczeństwa Państwa Związkowego oraz ich gotowość do odparcia potencjalnej agresji” – przekazało ministerstwo.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uprzedzał wcześniej – bez podawania szczegółów – że Rosja „szykuje coś” na Białorusi pod pretekstem rutynowych ćwiczeń wojskowych.

W wywiadzie dla amerykańskiego magazynu „Time” w ubiegłym tygodniu białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że postanowił odsunąć ćwiczenia dalej od zachodnich granic uzasadniając to zaniepokojeniem w Polsce i państwach bałtyckich. Podkreślił, że idea, jakoby Białoruś miała wykorzystać ćwiczenia do ataku na te państwa jest „całkowitym nonsensem”.

Przedstawiciel białoruskiego resortu obrony generał Waler Rawienka oświadczył, że rosyjsko-białoruskie ćwiczenia:

„są wykorzystywane jako pretekst militaryzacji sąsiednich państw należących do NATO” – przekazała agencja Reutera.

Rosja wykorzystała terytorium Białorusi do zaatakowania Ukrainy w 2022 r. Dyslokacji wojsk dokonano pod pozorem rosyjsko-białoruskich ćwiczeń.