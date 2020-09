Białoruś nałoży odwetowe sankcje na kraje bałtyckie

„Prowadziliśmy również konsultacje międzyresortowe, a wczoraj przygotowywaliśmy propozycje – i już zostały one zatwierdzone – dotyczące zastosowania sankcji wobec odpowiednich osobistości z Litwy, Łotwy i Estonii” – powiedział szef białoruskiej dyplomacji po rozmowach z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem w Moskwie.

Zaznaczył, że chodzi o osoby, które „naprawdę usilnie starały się ingerować w wewnętrzne sprawy białoruskiego państwa, wydały stosowne niedopuszczalne oświadczenia polityczne oraz konkretne propozycje finansowego wsparcia przeciwników rządu”.

„Jest to dla nas całkowicie nie do przyjęcia, interpretujemy to jako ingerencję w wewnętrzne sprawy naszego państwa” – powiedział szef białoruskiej dyplomacji.

Powiedział, że gdyby inne kraje nałożyły sankcje na Białoruś, w odpowiedzi Mińsk „również podejmowałby odpowiednie decyzje”.

W tym tygodniu państwa bałtyckie nałożyły sankcje na prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę i 29 innych członków reżimu odpowiedzialnych za fałszowanie wyborów i stosowanie przemocy wobec pokojowych demonstrantów. Na pięć lat mają zakaz wjazdu na Litwę, Łotwę i Estonię.

Unia Europejska przygotowuje również listę sankcji. Według wiedzy BNS na skoordynowanej liście jest obecnie 17 osób, ale nie obejmuje ona Łukaszenki. Sankcje UE nie tylko uniemożliwiłyby tym osobom wjazd do UE, ale także spowodowałyby zamrożenie ich aktywów.