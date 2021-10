Białoruś: Areszt dziennikarki Biełsatu

Iryna Słaunikawa, dziennikarka Biełsatu w Mińsku i etatowy pracownik TVP, została zatrzymana wraz z mężem na lotnisku w stolicy Białorusi. - Oboje obecnie znajdują się w areszcie śledczym przy ulicy Akreścina w Mińsku - powiedział portalowi PolskieRadio24.pl wicedyrektor stacji Biełsat Alaksiej Dzikawicki. - Reżim robi wszystko, by zniszczyć niezależne media na Białorusi, by informacje o terrorze reżimu wobec własnego narodu nie docierały do Białorusinów - dodał.