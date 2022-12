Betlejemskie Światło Pokoju w Pałacu Prezydenckim

– Dzisiaj Betlejemskie Światło Pokoju brzmi w sposób szczególny, bo nadzieja, która się z nim wiąże, że narodzona Boża Dziecina przyniesie nie tylko spokój w nasze serca, nową nadzieję, wiarę w to, że świat stanie się lepszy, ale również, że rzeczywiście to kolejne Boże Narodzenie i kolejny rok, który przed nami, będzie rokiem lepszym i przyniesie pokój naszym sąsiadom z Ukrainy – powiedział Prezydent.

Niech płonie, niech niesie ciepło, niech niesie moc, niech świeci nad naszymi bratnimi narodami. Niech przynosi pokój i wolność – akcentował.

W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim wzięli udział przedstawiciele organizacji harcerskich objętych Honorowym Protektoratem Prezydenta RP, a także przedstawiciele Harcerstwa Polskiego na Ukrainie i Ukraińskiej Organizacji Skautowej w Polsce – PŁAST.

Pierwsza Dama dziękowała harcerzom i skautom za codzienną działalność. – Dziękujemy za wychowywanie dzieci i młodzieży, za pamięć o osobach starszych, chorych, również o osobach niepełnosprawnych – mówiła Agata Kornhauser–Duda.

Nawiązując do tegorocznego hasła „Światło dla Ciebie” Pierwsza Dama podkreślała, że każdy jest jego adresatem. – To hasło zaprasza do działania i do dzielenia się światłem – zaznaczyła.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Płomień trafia na wigilijne stoły w Polsce oraz do kościołów, urzędów i szpitali.