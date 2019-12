Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski. Harcerze przekazują je dalej

vdu

Polscy harcerze odebrali Światło w niedzielę rano od skautów słowackich w zakopiańskim Sanktuarium na Krzeptówkach. Rozwiozą je po kraju po raz 29. W tysiącach latarenek dotrze ono do parafii, szkół, szpitali, domów dziecka, domów pomocy społecznej i urzędów oraz do mieszkańców.

„Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju przede wszystkim ma pokazywać, że jesteśmy razem, że dzielimy się tym, co mamy najlepszego: przekazujmy moc, którą przynieśliśmy razem z tym Światłem z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem” – powiedziała naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad. Dodała, że w tegorocznym Betlejemskim Zlocie w Zakopanem uczestniczyło ponad 4 tys. harcerzy i harcerek z całej Polski, którzy zabrali Betlejemskie Światło pokoju do własnych miejscowości.

Od 26 lat, czyli od początku Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, Światło przekazywane jest na świecach Caritas. Hasło towarzyszące w tym roku sztafecie ze Światłem – „Światło, które daje moc…” – jest nawiązaniem do słów Jana Pawła II wypowiedzianych na krakowskich Błoniach w 1979 r.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podkreślił w homilii, że płomień przyniesiony z Groty Betlejemskiej mówi o tym, że „Chrystus jest światłością świata” i że „umiłował nas wszystkich do końca”. – To światło, któreście przynieśli i które przynoszą skauci we wszystkie niemal miejsca współczesnego świata, to światło chce przynieść na nowo poczucie jedności między ludźmi, do której wzywa nas Bóg, tej miłości, której pragnie każdy człowiek, zwłaszcza dzieci, i pokoju, który jest największym błogosławieństwem serca każdego człowieka – mówił w homilii abp Marek Jędraszewski.

Idea Betlejemskiego Światła Pokoju narodziła się w Austrii, gdzie w 1986 roku w intencji niewidomych dzieci przewieziono płomień z Groty Betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa. Dwa lata później austriaccy skauci sami pojechali po Światło do Betlejem. Od tego czasu ten symbol pokoju i jedności trafia do Wiednia co roku, a skauci z różnych krajów roznoszą Światło po Europie. Mimo zmieniających się warunków politycznych nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło w drogę.

Z Polski harcerze przekażą je dalej – na Ukrainę, Białoruś, Litwę, do Rosji, Niemiec i Szwecji.