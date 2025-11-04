Berlin planuje dodatkowe 3 mld euro wsparcia dla Ukrainy

We wstępnym projekcie budżetu federalnego Niemiec na 2026 r. na wsparcie odpierającej rosyjską agresję Ukrainy przeznaczono 8,5 mld euro. Zgodnie z relacjami mediów rząd Friedricha Merza chce, by końcowo kwota ta sięgnęła 11,5 mld euro.

Ostateczne liczby nie zostały jeszcze zatwierdzone, ale kluczowe ministerstwa oraz sam Merz mają zgadzać się co do konieczności zwiększenia środków dla Ukrainy. Dodatkowe fundusze mają zostać przeznaczone m.in. na zakupy artylerii, dronów i pojazdów opancerzonych.

W szczegółach planami budżetowymi zajmie się w przyszłym tygodniu Bundestag. Oczekuje się, że do głosowania w parlamencie nad projektem budżetu na 2026 rok dojdzie jeszcze w listopadzie.

Równocześnie prezes niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall Armin Papperger przekazał we wtorek Reutersowi, że jego firma znajduje się na końcowym etapie negocjacji dotyczących kontraktu na dostawy amunicji o wartości przekraczającej nawet 10 miliardów euro. Rheinmetall ma prowadzić również rozmowy z rządem niemieckim w sprawie dostaw systemu satelitarnego.

Niemcy planują zwiększyć wydatki na obronność do 3,5 proc. PKB do roku 2029. Stanowić to będzie znaczący wzrost, bo RFN w XXI wieku po raz pierwszy przekroczyła poziom 2 proc. PKB na obronność w 2024 roku. Kanclerz Merz zapowiada przekształcenie Bundeswehry w najsilniejszą konwencjonalną armię w Europie. W Bundestagu trwają obecnie prace nad nowym modelem służby wojskowej.