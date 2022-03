BBC: Rosja zachęca syryjskich bojowników

Cytowany syryjski ochotnik przyznał, że zdaje sobie sprawę, iż Rosja przeprowadza masakrę na Ukrainie, ale zgłosił się na ochotnika, ponieważ przyłączenie się do walki pozwoliło mu jak i wielu biednym Syryjczykom wyżywić swoje rodziny. Przyznał, że zgłosił się na ochotnika z powodu oferowanej kwoty. Powiedział, że jego rodzina nie chciała, aby odchodził, ale obiecano mu, że w przypadku jego śmierci jego bliscy otrzymają równowartość 37 000 funtów (ponad 207 000 zł). Dodał, że zna co najmniej 200 osób, które zgłosiły się na ochotnika.

Według BBC, ukraiński rząd i jedna z wiodących syryjskich organizacji pozarządowych twierdzą, że w całej Syrii powstało 14 centrów rekrutacyjnych.

Wojna w Ukrainie. „Prezydent Syrii miał obiecać Rosji 40 tys. bojowników”

O chęci Kremla rekrutacji syryjskich bojowników, którzy musieliby dołączyć się do sił rosyjskich w Ukrainie poinformował wywiad okupowanego kraju w pierwszej połowie marca. Agencja Interfax-Ukraina powołała się na wnioski ukraińskiego wywiadu wojskowego, twierdząc, że dla najemników rekrutowanych w Syrii jest to okazja do nielegalnego wjazdu do Unii Europejskiej.

Według ukraińskiego wywiadu rosyjska baza lotnicza Hmejmim w Syrii otrzymała instrukcje, aby wysyłać na Ukrainę do 300 bojowników dziennie.

Ukraiński wywiad wojskowy wskazał też, że istnieją plany przekazywania broni i sprzętu wojskowego z Syrii do Rosji i na Białoruś, by wspomóc rosyjskie siły na Ukrainie. Prezydent Syrii Baszar el-Asad miał obiecać Rosji 40 tys. bojowników do udziału w wojnie na Ukrainie – poinformował Interfax-Ukraina.