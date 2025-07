Axios: Trump ma przekazać Ukrainie także broń ofensywną

Axios podał, że plan wsparcia dla Ukrainy ma zostać przedstawiony na spotkaniu Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Waszyngtonie. Amerykańska broń dla Ukrainy, ma jednak być opłacona przez państwa europejskie. Trump zaznaczył, że dla USA będzie „to biznes”.

Za pomysłem sfinansowania broni przez kraje europejskie miał stać prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który – według Axiosa – zaproponował to USA podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w czerwcu w Hadze.

Według źródeł portalu wśród broni przekazanej Ukrainie ma znaleźć się także broń ofensywna i mogą to być rakiety dalekiego zasięgu, dające możliwość atakować cele w głębi Rosji. Axios zwraca uwagę, że do tej pory administracja Trumpa sprzeciwiała się przekazywaniu tego typu broni Ukrainie, bo nie chciała prowadzić do dalszej eskalacji.

„Trump jest bardzo wkurzony na (Władimira) Putina. Jego jutrzejsza deklaracja będzie bardzo agresywna” – powiedział w niedzielę Axiosowi republikański senator Lindsey Graham.

W ostatnim czasie prezydent USA wielokrotnie krytykował rosyjskiego przywódcę za puste obietnice i bombardowanie miast ukraińskich.

Wcześniej Trump zapowiedział, że USA dostarczą Ukrainie pewną liczbę Patriotów, jednak z jego wypowiedzi nie wynika jasno, czy chodzi o systemy obrony powietrznej Patriot, czy o pociski do nich. Możliwe, że Stany Zjednoczone ogłoszą dodatkowe sankcje na Rosję.

Axios przekazał, że 3 lipca podczas rozmowy telefonicznej Putina i Trumpa, rosyjski przywódca był otwarty ze swoim zamiarem dalszego prowadzenia wojny póki jej cele nie zostaną osiągnięte. Putin zapowiedział, że w ciągu najbliższych 60 dni dojdzie do zmasowanego uderzenia, które ma pozwolić zająć całkowicie te ukraińskie obwody, które Rosja bezprawnie zaanektowała – doniecki, ługański, zaporoski i chersoński.