Austria aresztuje Putina i dokona jego ekstradycji do Hagi

„Austria jest stroną Statutu Rzymskiego. Oznacza to, że Austria, podobnie jak wszystkie inne umawiające się strony, jest zobowiązana do współpracy z MTK: nakazy aresztowania wydane przez Trybunał muszą zostać wykonane, a osoby poszukiwane przez Trybunał muszą zostać aresztowane” – oświadczyło ustriackie MSZ w odpowiedzi na pytanie agencji Ukrinform.

Austriackie Ministerstwo Sprawiedliwości przypomniało też, że w 2019 r. w sprawie prezydenta Sudanu Omara al-Baszira Międzynarodowy Trybunał Karny ustalił już, że „nawet głowy państw nie mają immunitetu przed Trybunałem”.

Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego przychylili się 17 marca do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Władimir Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.