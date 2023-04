Andżelika Borys: nie chcę niczego komentować, wszystko skomentuje życie

„Drodzy koledzy i znajomi na Facebooku, dziękuję serdecznie wszystkim. Nie chcę niczego komentować, bo życie i czas wszystko same skomentują” – napisała Borys w sieci społecznościowej.

Borys napisała również, że „przeżywa” (martwi się) o swoich kolegów – (skazanego na karę więzienia – PAP) Andrzeja Poczobuta, Marinę Ciszkowską, Irenę Biernacką i innych działaczy mniejszości.

„Daj Boże, żeby wszystko się poukładało. Każdy z nas przechodzi w życiu to, co Bóg przeznaczył” – napisała Borys, składając wszystkim życzenia świąteczne.

We wtorek polskie ministerstwo spraw zagranicznych potwierdziło, że Andżelika Borys, szefowa zdelegalizowanego przez władze Białorusi Związku Polaków, została oczyszczona z nieprawdziwych zarzutów. Nieoficjalnie poinformowała o tym wcześniej telewizja Biełsat, podając, że polska aktywistka została poinfomowana o umorzeniu postępowania karnego i zwolniona z aresztu domowego.

Resort dyplomacji podkreślił, że informacja o oczyszczeniu z zarzutów Przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi jest pierwszą pozytywną wiadomością z Mińska od dłuższego czasu.

„Mamy nadzieję, że jest to sygnał zmiany nastawienia władz w Mińsku do Polaków na Białorusi i gotowości do konstruktywnego dialogu ws. bilateralnych” – głosi komunikat.