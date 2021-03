Andrzej Duda zaszczepiłby się szczepionką AstraZeneca? Jego rzecznik komentuje

Błażej Spychalski był gościem w Programie Trzecim Polskiego Radia. Był pytany o to, czy zaszczepiłby się preparatem firmy AstraZeneca.

– Zaszczepiłbym się każdą szczepionką, jeśli tylko przyjdzie na to czas. Każdą dopuszczoną przez odpowiednie organy, i unijne, i polskie, nie rozróżniając, czy to będzie ten, czy inny producent – odparł rzecznik.

Na pytanie, czy Andrzej Duda również zdecydowałby się na preparat AstraZeneca, rzecznik odpowiedział twierdząco. – Pan prezydent wielokrotnie deklarował, że – jak przyjdzie jego kolej – to się zaszczepi – powiedział Spychalski.

– Tak jak wspominałem, jeśli szczepionka jest dopuszczona przez odpowiednie instytucje unijne, jeśli jest dopuszczona przez odpowiednie instytucje tu, w Polsce, to naprawdę apelujemy o to, by się szczepić, to są bezpieczne szczepionki – dodał

Na podst. wiadomosci.wp.pl