Andrzej Duda zaprezentował swój sztab wyborczy

W środę zaprezentowany został sztab ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Na wstępie zaprezentowano film pt. „Niech żyje Polska”, z fragmentami przemówienia prezydenta Dudy z sobotniej konwencji wyborczej.

„Niech żyje Polska, Polska, którą mamy w sercu i Polska, którą chcemy dalej budować, to dla nas wszystkich najistotniejsze. Cieszę się, że są z nami młodzi ludzie, czyli są z nami ci, dla których tą Polskę budujemy i ci, którzy – mam nadzieję – w przyszłości będą to nasze państwo także i budowali, przejmując kiedyś od nas tę pałeczkę prowadzenia dalej polskich spraw” – mówił Andrzej Duda podczas spotkania w siedzibie sztabu przy ul. Senatorskiej w Warszawie.

Prezydent podkreślał, że w sztabie znaleźli się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe osoby. „Mamy zawodników wypróbowanych, ale mamy też takich, którzy są naszą nadzieją i bardzo liczę na to, że będę miał ze strony sztabu silne wsparcie, dobre działania planistyczne i przede wszystkim mobilizację dla elektoratu w całej Polsce” – powiedział.

Andrzej Duda zapraszał na spotkania z nim w całej Polsce, prosił o wsparcie i oddanie na niego głosu 10 maja. „To będą na pewno dla Polski bardzo ważne wybory, to będą także ogromnie ważne wybory dla mnie i będę za to wsparcie bardzo wszystkim wdzięczny” – mówił.

„Jest jedna moja wielka prośba – do mojego sztabu, do młodzieży, ale także do wszystkich moich rodaków. Tak jak mówiłem, chciałbym, aby to była kampania kulturalna, by to była kampania z szacunkiem do kontrkandydata, do wyborców, do zwolenników każdego z kandydatów w tych wyborach. To jest dla mnie niezwykle istotne” – powiedział prezydent.

„Proszę o to, by nie było takich sytuacji jak niedawno w Pucku, czy takich sytuacji, jakie niestety miały miejsce ostatnio w polskim Sejmie, żeby nie było obrażających gestów, obscenicznych, by nie było obrażających słów, by nie było obrażających zachowań” – podkreślił prezydent. Zaznaczył, że jest to coś, co w polskiej polityce nigdy nie powinno mieć miejsca. Wyraził nadzieję, że w kampanii wszyscy pokażą, że w polskiej polityce nie ma miejsca na takie działania i że można ją prowadzić inaczej.

Adam Bielan, który został rzecznikiem sztabu, poinformował dziennikarzy, że szefową kampanii będzie mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło; europoseł, b. szef MSWiA Joachim Brudziński został szefem sztabu organizacyjnego, a była premier Beata Szydło – szefową sztabu programowego. W sztabie znaleźli się też: wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów, rzecznik rządu Piotr Müller, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel oraz poseł PiS Przemysław Czarnek.

Bielan poinformował też, że w środę odbyło się spotkanie szefów sztabów regionalnych. Dodał, że prezydent liczy na wsparcie nie tylko osób, które będą pracować w jego sztabie, ale także „na wsparcie tysięcy Polaków w całej Polsce”.

Mówiąc o najbliższych dniach kampanii prezydenta Bielan poinformował, że w czwartek w południe wyruszy Dudabus. Prezydent tego dnia odwiedzi: Kutno, Turek i Łowicz. W czwartek w Dudabusie dziennikarze będą mogli porozmawiać nie tylko z prezydentem, ale też z członkami sztabu wyborczego Dudy.

Bielan zapowiedział, że w kampanii prezydent Duda zaplanował dużo wyjazdów Dudabusem. „Natomiast będą również konwencje programowe, które będą poświęcone tylko i wyłącznie propozycjom programowym. Spokojnie więc, bo wybory mamy 10 maja, a kampania trwa dopiero od dwóch tygodni” – dodał.