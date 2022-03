Andrzej Duda w stałym kontakcie z Wołodymyrem Zełenskim

1.03

Sytuacja jest trudna, ale Ukraina jest odważna! Rosyjskie rakiety i pociski, w tym zakazane międzynarodowo bomby kasetowe, spadają na dzielnice mieszkalne Kijowa, Charkowa i innych miast – napisał Prezydent Andrzej Duda po rozmowie w nocy z poniedziałku na wtorek z Prezydentem Ukrainy.

27.02

Po kolejnej rozmowie Prezydent Andrzej Duda przekazał na Twitterze zapewnienie od Prezydenta Zełenskiego, że „Ukraińcy czują się mocni i są gotowi walczyć”.

Jestem po kolejnej poruszającej rozmowie z @ZelenskyyUa . W obliczu informacji o rosyjskich konwojach idących na Kijów zapewnił mnie, że czują się mocni i są gotowi walczyć, a morale obrońców Ukrainy jest bardzo wysokie. Zapewniłem, że działamy i mają wsparcie Polski i świata.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 27, 2022

26.02

Przedmiotem sobotniej rozmowy Prezydentów Dudy i Zełenskiego było zapewnienie Ukrainie członkostwa w UE.

In a phone conversation, I thanked @AndrzejDuda for his personal leadership in granting Ukraine membership in the #EU. The concrete daily assistance of Poland to our country is also invaluable. The 🇺🇦 🇵🇱 relationship is a common history and, I am sure, a common European future.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

„Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej” – podkreślił Prezydent RP.

25.02

Kolejna rozmowa Prezydentów odbyła się w piątek rano. – Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta. Drony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Giną ludzie – napisał Andrzej Duda.

Właśnie rozmawiałem z @ZelenskyyUa . Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta. Drony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Giną ludzie. To oczywisty akt terroru, żeby złamać morale ale jest ogromna determinacja, żeby obronić stolicę. —

Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 25, 2022

24.02

W nocy ze środy na czwartek Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju w związku z rozpoczęciem inwazji Rosyjskiej na Ukrainę. Nad ranem Prezydent Duda rozmawiał z Prezydentem Zełenskim. „Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty” – napisał Prezydent RP na Twitterze.

Dziś o 5.48 rozmawiałem z Prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zelenskim @ZelenskyyUa. Doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jej skala jest najprawdopodobniej szeroka. To bezprecedensowy akt gwałtu na normach prawa międzynarodowego. Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 24, 2022