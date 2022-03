Andrzej Duda przyjął Dmytro Kulebę

D. Kuleba przekazał rezultaty rozmów z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.

„Ze strony Rosji to była w farsa, a nie próba negocjowania czegokolwiek; Ukraińcy nie są tym zdziwieni. Z Rosjanami negocjuje wyłącznie broń armii ukraińskiej” – komentuje szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. „Wierzę, że Ukraina, mając poparcie całego cywilizowanego świata, będzie stawiać opór do końca, a my ten opór będziemy do samego końca w różne sposoby wspierać” .

Wcześniej w BBN odbyła się cykliczna odprawa Prezydenta Polski z ministrami, dowódcami oraz szefami służb poświęcona ocenie obecnej sytuacji bezpieczeństwa.

Omówiono także wsparcie dla Ukrainy w kontekście dzisiejszych spotkań Prezydenta z Wiceprezydent USA oraz Premierem Kanady.