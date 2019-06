Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki na obchodach 4 czerwca

vdu

Obchody rozpocznie o godz. 9. rano msza święta w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Uroczyste posiedzenie Senatu zostanie rozpoczęte o godz. 11.30 i podobnie jak miało to miejsce przez część pierwszej kadencji Senatu wolnej Polski – odbędzie się na Sali Kolumnowej Sejmu.

W uroczystości wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych – m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i ministrowie jego rządu oraz marszałkowie Sejmu: Marek Kuchciński i Senatu – Stanisław Karczewski.

Jak podkreślił marszałek Senatu, zaproszenia na uroczystość otrzymali wszyscy senatorowie poprzedniej kadencji oraz byli prezydenci.

Według marszałka Karczewskiego, wystąpienia polityków będą zawierały wspomnienia z 4 czerwca 1989 r. „Też pewnie w naszych wystąpieniach znajdą się jakieś elementy dotyczące oceny sytuacji bieżącej, ale również i przyszłości” – dodał marszałek Senatu. „To spotkanie organizujemy w Sali Kolumnowej, więc nie mogliśmy zaprosić wszystkich, choć chcemy być ze wszystkimi, chcemy się łączyć ze wszystkimi” – podkreślił marszałek.

Po południu w Senacie odbędzie się prezentacja znaczka pocztowego emitowanego przez Pocztę Polską z okazji 30-lecia odrodzenia Senatu.

Na wtorkowy wieczór – jak mówił marszałek Senatu – zaplanowano uroczysty koncert Sinfonii Varsovii w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej oraz telewizyjny „Wielki test wiedzy o 4 czerwca 1989 roku”, który będzie transmitowany na żywo z sali obrad Senatu.

Polityk zapowiedział też, że w kolejnych dniach obchodów odbędzie się gra miejska, organizowana przez Kancelarię Senatu i Muzeum Historii Polski, która „przeniesie graczy do Warszawy roku 1989”. Uczestnicy gry, jak mówił marszałek, wcielą się w wyborców, będą poznawać kandydatów na senatorów. Jak podkreślał Karczewski, intencją organizatorów gry jest trafienie do warszawiaków i do turystów.

Obchody w Gdańsku

Wspólnym odśpiewaniem polskiego hymnu, tortem i podpisaniem proklamacji Deklaracji Wolności i Solidarności uczczona zostanie we wtorek w Gdańsku 30. rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 r. Po południu planowany jest wiec z udziałem Donalda Tuska i Lecha Wałęsy.

Święto Wolności i Solidarności organizowane jest w Gdańsku dla uczczenia 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które miały miejsce 4 czerwca 1989 r. Obchody trwają od 1 do 11 czerwca, a ich kulminacja będzie miała miejsce we wtorek.

Tego dnia w samo południe, przed budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) planowane jest wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, proklamacja Deklaracji Wolności i Solidarności, wspólne zdjęcie i degustacja tortu z okazji 30. urodzin polskiej demokracji.

O godz. 17.30 na Długim Targu w historycznym centrum miasta odbędzie się wiec, w czasie którego odegrany zostanie hymn Europy, a głos zabiorą szef Rady Europejskiej Donald Tusk, b. prezydent Lech Wałęsa oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Obchody 4 czerwca zakończy trzygodzinne muzyczne widowisko pt. „30 lat wolności”, które odbędzie się na pl. Zebrań Ludowych, a transmitowane będzie przez telewizję Polsat. Na scenie gościć będzie dziesięć zespołów muzycznych, 15 solistów, chóru i aktorów. Zabrzmią m.in. utwory zespołów Perfect, Dżem, Oddział Zamknięty, Lady Pank, Mr Zoob, Krystyny Prońko i Macieja Maleńczuk. Pojawią się też m.in. Kaja, Kasia Kowalska, Raz Dwa Trzy, Kamil Bednarek, Krzysztof Zalewski, Piotr Cugowski i Michał Szpak.

Wczesnym popołudniem w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej Ołowiance zaplanowano spotkanie około tysiąca polskich samorządowców. Zapowiadając to wydarzenie organizatorzy sygnalizowali, że w jego trakcie mają zostać „wypracowane podwaliny pod pewne rewolucyjne zmiany, które doprowadzą do tego, żeby samorządy mogły być coraz bliżej mieszkańców”.

Przez cały wtorek w ECS odbywać się też będzie cykl debat organizowanych w ramach dwudniowego, rozpoczętego w poniedziałek Międzynarodowego Forum Obywatelskiego odbywającego się pod hasłem „1989–2019. Narodziny nowej Europy”. Na Forum składa się dziewięć debat. Omawiane są na nich problemy dotyczące różnych dziedzin życia, w tym polityki, nauki, sztuki czy kultury.

Na wtorek zaplanowano m.in. debatę „30 lat polskiej demokracji”, w której wezmą udział byli polscy prezydenci: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Głos zabiorą także byli opozycjoniści: Bogdan Lis, Władysław Frasyniuk, Grażyna Staniszewska, Zbigniew Janas, Henryk Wujec, Ludwika Wujec i Małgorzata Niezabitowska.

Kolejna sesja pt. „4 czerwca. Początek nowej epoki” zgromadzi m.in. byłych polskich premierów. Będą to Jan Krzysztof Bielecki, Waldemar Pawlak, Leszek Miller, Jerzy Buzek. Głos zabiorą także Aleksander Hall i Leszek Balcerowicz.

W kolejnych debatach zaplanowanych na wtorek udział wezmą także m.in. Paweł Kowal, Timothy Garton Ash, Ryszard Bugaj, Adam Bodnar, Anda Rottenberg i Małgorzata Omilanowska.

4 czerwca będzie ostatnim dniem funkcjonowania uruchomionej w sobotę tzw. Strefy społecznej zorganizowanej w ramach Święta. W kilkunastu namiotach ustawionych na terenie sąsiadującym z ECS swoje stoiska ma ponad 200 organizacji pozarządowych z całego kraju prowadzących bardzo różnorodną działalność. Organizacje przygotowały liczne warsztaty, wykłady, debaty czy spotkania z m.in. ks. Adamem Bonieckim, Leszkiem Balcerowiczem, Agnieszką Holland, Szymonem Hołownią, Tomaszem Sekielskim i Lechem Wałęsą.

Różnego rodzaju działania społeczne i kulturalne prowadzone są też od 1 do 4 czerwca na dwóch zlokalizowanych w centrum Gdańska skwerach – Świętopełka i Kobzdeja. Prezentowane tam są wystawy – m.in. fotograficzna i ekspozycja plakatów. Odbywają się różnego rodzaju spotkania, warsztaty, koncerty i spotkania z dziennikarzami, pisarzami czy imigrantami.

4 czerwca 1989 r. przeprowadzono pierwszą turę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. Wybory odbyły się na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu i zakończyły się zwycięstwem „Solidarności”. Głosowanie z 4 czerwca było jednym z czynników, które doprowadziły do upadku komunizmu i trwałych demokratycznych w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej