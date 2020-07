Andrzej Duda: Będę realizował program, z którym szedłem do wyborów

Jak zaznaczył Andrzej Duda, ponowny wybór, jakiego dokonali Polacy, świadczy o tym, że minione pięć lat „to była dobra polityka”. Podkreślał również, że „wzajemny szacunek, umiejętność wysłuchania, dyskutowania tak, żeby nie obrażać drugiego człowieka i nie naruszać jego godności, to jest rzecz najistotniejsza”. – O to będę niestrudzenie apelował do moich rodaków – mówił.

Andrzej Duda chwilę wcześniej odebrał na Zamku Królewskim uchwałę o wyborze na Prezydenta RP. – To zawsze bardzo wzruszający moment i wielki zaszczyt – ocenił w rozmowie.