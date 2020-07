Amerykańskie ćwiczenie Emergency Deployment Readiness w Polsce

Od 14 lipca do 23 sierpnia br., w ramach ćwiczenia wojsk amerykańskich (Emergency Deployment Readiness Exercise) przerzucona zostanie do Europy amerykańska jednostka pancerna. Kierowany przez Departament Obrony USA strategiczny przerzut ma przetestować zdolność armii USA do szybkiego reagowania i rozmieszczania swoich sił w dowolnym miejscu na świecie. Batalion sprawdzi gotowość do przerzutu wojsk przez Atlantyk w ramach sojuszniczej pomocy krajom europejskim.