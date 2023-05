Amerykański wywiad: Putin zmienił swoje cele na Ukrainie

—Mówiłem o armii nowego wzoru, o reorganizacji, którą rosyjskie wojsko przeszło na początku stulecia, która miała uczynić je lepszymi, szybszymi, mniejszymi. Tej armii właściwie już nie ma, teraz polega na rezerwach i sprzęcie z rezerw, starszym sprzęcie z epoki sowieckiej. I zajmie im sporo czasu, by odbudować się do bardziej zaawansowanego poziomu — powiedział gen. Berrier podczas wysłuchania przed komisją ds. sił zbrojnych Senatu.

Dodał, że szacunki DIA mówią, że proces ten może zająć od pięciu do 10 lat, choć zaznaczył, że Rosja wciąż ma bardzo znaczące siły strategiczne. Powiedział też, że z tego powodu Rosja pozostanie „egzystencjalnym” zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych.

Występująca wraz z szefem DIA Avril Haines, dyrektorka Wywiadu Narodowego, stwierdziła, że z uwagi na poniesione straty bez powszechnej mobilizacji i znalezienia dodatkowych źródeł sprzętu i amunicji Rosja będzie miała trudności z podtrzymaniem nawet skromnych działań ofensywnych. Zaznaczyła, że w kwietniu Rosjanie zdobyli mniej terenu niż w poprzednich trzech miesiącach i „wydają się przechodzić od działań ofensywnych do defensywnych” na froncie.

Haines powiedziała też, że amerykański wywiad ocenia, że w wyniku niepowodzeń Władimir Putin „prawdopodobnie ograniczył swoje bezpośrednie ambicje do konsolidacji kontroli nad okupowanymi terytoriami we wschodniej i południowej Ukrainie i do zapewnienia, by Ukraina nigdy nie została członkiem NATO”.

Odnosząc się do spodziewanej ukraińskiej kontrofensywy, Haines stwierdziła, że Ukraińcy wciąż finalizują plany dotyczące „konkretnych priorytetów, czasu i skali” operacji.

Odpowiadając na pytania senatorów o atak na Kreml, Haines stwierdziła, że nie ma informacji, by stwierdzić, kto stał za incydentem. Zarówno ona, jak i Berrier zgodzili się też z sugestiami, że nie była to — jak twierdzi Moskwa — próba zamachu na Putina. Berrier stwierdził, że w oparciu o zdjęcia można stwierdzić, że drony użyte w ataku „potencjalnie” wymagałyby kontroli z bliskiej odległości.