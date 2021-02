Amerykański Senat uniewinnił Trumpa

Oficjalne postawienie przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych 45. prezydenta USA w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu było następstwem wtargnięcia demonstrantów do Kapitolu 6 stycznia.

Po głosowaniu przywódca demokratów Chuck Schumer określił postawę większości republikanów mianem hańbiącej.

„Niezdolność do skazania Donalda Trumpa zapisze się jako głos hańby w historii Senatu” – stwierdził. Przywódca republikanów w Senacie Mitch McConnell, który sam głosował za uniewinnieniem Donalda Trumpa, również wyraził przekonanie, że były prezydent jest bezpośrednio odpowiedzialny za szturm na Kapitol.

„Nie ma wątpliwości, że prezydent Trump jest praktycznie i moralnie odpowiedzialny za sprowokowanie wydarzeń tego dnia” – powiedział M. McConnell. Przywódca republikanów argumentował jednak, że Konstytucja nie daje Senatowi prawa do impeachmentu prezydenta, który opuścił swoje stanowisko.

Na werdyk senatu zareagował także prezydent Joe Biden. W swoim oświadczeniu napisał: „Jeśli nawet końcowe głosowanie nie doprowadziło do wydania werdyktu uznającego winę, istota oskarżenia nie może być przedmiotem sporu. Nawet ci senatorowie, którzy głosowali przeciwko wydaniu werdyktu skazującego, jak np. lider Republikanów w Senacie Mitch McConnell, uważają, że Donald Trump jest winny jaskrawego naruszenia swoich obowiązków i ponosi moralną odpowiedzialność za to co sprowokował – przemoc, która wyraziła się atakiem na Kapitol”.

W oświadczeniu wydanym po głosowaniu D. Trump podziękował senatorom, którzy głosowali za uniewinnieniem, a sam impeachment określił mianem kolejnego polowania na czarownice.

Oznajmił także że jest to „koniec polowania na czarownice”, a ruch społeczny, jaki zainicjował, „dopiero się zaczyna”.

Na podst. pr24.pl, onet.pl