Amerykanie uznali, że szczepionka Johnson & Johnson jest skuteczna

Według dokumentów opublikowanych przez FDA badania kliniczne na dużą skalę wykazały, że szczepionka jest skuteczna w 85,9% w Stanach Zjednoczonych, 81,7% w Afryce Południowej i 87,6% w Brazylii.

Pozwolenie na dystrybucję szczepionki w USA powinno zostać udzielone wkrótce.

Byłaby to trzecia zatwierdzona szczepionka do zwalczania epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, kraju najbardziej dotkniętym pandemią, w którym zmarło na wirusa już ponad 500 000 osób.

Eksperci twierdzą, że Johnson & Johnson jest ważną szczepionką, chociaż jej skuteczność przeciwko COVID-19 jest niższa niż w przypadku już zatwierdzonych szczepionek Pfizer / BionTech i Moderny.

„Szczepionka 14 dni po szczepieniu była skuteczna we wszystkich przypadkach przeciwko COVID-19, także przeciwko najcięższym wariantom choroby, okiedy wymagana była interwencja medyczna” – stwierdza w podsumowaniu badań FDA.

Szczepionka Johnson & Johnson jest oparta na genetycznie zmodyfikowanym adenowirusie, który nie może się już rozmnażać. Zawiera on ważny gen białka koronawirusa, który dostaje się do komórek ludzkich. Zmusza to komórki do przygotowania układu odpornościowego do walki z wirusem.

Jedna dawka tej szczepionki wystarczy, aby wytworzyć odporność. Ponadto szczepionka ta nie musi być przechowywana w ekstremalnie niskich temperaturach, jak szczepionki Pfizer i Moderna, dzięki czemu jest łatwiejsza do dystrybucji.