Ambasador Ukrainy w Polsce: wizyta prezydenta Bidena potwierdzeniem rosnącej roli Polski w regionie

„Z naszej perspektywy to bardzo ważne, że prezydent Biden przyjeżdża do Polski akurat w przededniu rocznicy początku pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Uważamy, że to jest ważne wydarzenie zarówno dla Polski, jak i Ukrainy i całego regionu” – powiedział PAP Zwarycz. Jak ocenił, wizyta prezydenta USA „to przede wszystkim oczywiste uznanie tego, że Polska stanęła na wysokości zadania, jako kraj sojuszniczy w NATO i nie słowem, lecz czynem potwierdza swoją ogromną rolę i wkład w bezpieczeństwo całego regionu i przestrzeni euroatlantyckiej”.

„Wiemy doskonale, że dzisiaj praktycznie to bezpieczeństwo kształtuje się w Ukrainie i od tego, jak kraje zachodnie będę wspierać Ukrainę i jak będziemy wspólnie bronić naszych wartości przed agresją rosyjską, zależy bezpieczeństwo nas wszystkich” – zaznaczył ambasador.

„My w Ukrainie pokazaliśmy, że potrafimy stawić czoła agresji i bronić tych wartości oraz prawa międzynarodowego. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za to, że jako nasz najbliższy i największy sąsiad zachodni, nas w tych wysiłkach wspiera. Wizyta prezydenta Bidena to kolejne potwierdzenie rosnącej roli Polski jako kraju, który daje ogromny wkład w bezpieczeństwo naszego regionu, co Stany Zjednoczone widzą i doceniają” – wskazał Zwarycz.

Podkreślił, że wizyta Bidena „będzie doskonałą okazją, żeby podziękować Polsce za jej wsparcie dla Ukrainy – nie tylko militarne, ale też na poziomie obywatelskim, za to, że społeczeństwo polskie tak niezwykle, z wielką empatią otworzyło się na pomoc Ukraińcom, zmuszonym do tego, by opuścić swój kraj przed agresją rosyjską”. „I ta pomoc, która także dziś płynie z głębi serca, jest ogromnie doceniana przez społeczność ukraińską. Stany Zjednoczone też to doceniają i dziękują Polsce” – powiedział.

Ambasadora spytano też, na jakie słowa Bidena, które mogą paść w Warszawie, czekają Ukraińcy. „My czekamy na to, że Stany Zjednoczone oraz inni partnerzy z NATO, krajów Zachodu podkreślą, że będą kontynuować wsparcie dla Ukrainy, ponieważ uważamy, że jest naszym wspólnym obowiązkiem bronić nie tylko Ukrainy, ale też prawa międzynarodowego tak, żeby nigdy więcej w przyszłości nie pojawił się inny agresor, który chciałby siłą zmieniać granice w Europie czy też innych częściach globu” – powiedział Zwarycz.

„Ważnym dla nas będzie także usłyszeć od prezydenta Bidena, że USA będą zachęcać inne kraje partnerskie NATO do tego wsparcia i wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy i regionu” – dodał ambasador. Zaznaczył, że Rosja szykuje dalsze ofensywne działania przeciwko Ukrainie, która w tej sytuacji potrzebuje jak najszybciej dostaw broni ciężkiej, w tym czołgów Leopard, by móc „bronić się i skończyć jak najszybciej wojnę naszym zwycięstwem”.

„Po drugie, potrzebujemy również bardzo odważnych decyzji dotyczących dostaw na Ukrainę samolotów F-16 czy innego rodzaju samolotów, by można było skutecznie bronić przestrzeni powietrznej Ukrainy i ocalić jak najwięcej żyć ludzkich oraz infrastruktury ukraińskiej” – podkreślił ambasador.

Po trzecie – jak zaznaczył – Ukraina dąży do sprawiedliwego pokoju, przekonana, że podstawą do tego może być formuła pokojowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. „Tutaj też oczekujemy wsparcia ze strony USA i innych krajów partnerskich we wdrażaniu tej formuły pokojowej, która jest oparta na prawie międzynarodowym i na postulatach Karty Narodów Zjednoczonych” zaakcentował.

Zwarycz odniósł się też do zapowiedzi, że obie izby rosyjskiego parlamentu zbiorą się 22 lutego, by przyjąć ustawy o „integracji prawnej nowych regionów”, odnosząc się zapewne do okupowanych przez wojska rosyjskie terenów Ukrainy. „Strona rosyjska nie ma żadnych praw na terytorium Ukrainy. Dlatego jakiekolwiek decyzje parlamentu czy innych instytucji Rosji nie będą mieć żadnego znaczenia z punktu widzenia prawa, to ich próba dalszego prowadzenia zbrodniczych działań i okupacji suwerennego terytorium Ukrainy” – stwierdził.

Ambasador podkreślił, że celem Ukrainy jest zwycięstwo i jak najszybsze odzyskanie ziem w uznanych międzynarodowo gremiach.

Zwarycz był też pytany o doniesienia medialne o możliwym spotkaniu Zełenski – Biden, do którego mogłoby dojść w Polsce. „My bardzo byśmy chcieli witać prezydenta Bidena w Ukrainie, bo to byłby potężny sygnał gwarancji bezpieczeństwa dla naszego kraju. Ale rozumiemy, że to decyzje strony amerykańskiej, z którą podtrzymujemy bardzo ścisły kontakt na wielu płaszczyznach, także na poziomie prezydenckim” – odpowiedział.

Dodał, że spodziewa się, iż dalsza współpraca „będzie kontynuowana w sposób bardzo skuteczny”.

Zwarycz odniósł się także do ofensywy dyplomatycznej, przeprowadzanej w ostatnim czasie zarówno przez prezydenta Zełenskiego, jak i prezydenta Polski. „My obserwujemy wielki wysiłek strony polskiej, także prezydenta Andrzeja Dudy i rządu RP. Ta ofensywa dyplomatyczna jest bardzo ważna, skuteczna i uważamy, że przyczyni się do dalszego zacieśnienia solidarności wokół Ukrainy i wsparcia dla niej w zakresie militarnym i finansowym. Bo musimy myśleć już teraz o odbudowaniu Ukrainy po zakończeniu wojny” – powiedział.

Według ambasadora, „ta ofensywa pokazuje, jak prezydenci Polski i Ukrainy mogą w sposób skuteczny koordynować swoje działania na forach międzynarodowych oraz potwierdza nasze więzi i solidarność międzynarodową”