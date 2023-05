Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej: prezydent Zełenski ponownie zaprosił papieża

Po rozmowie z papieżem prezydent Zełenski oświadczył w telewizji RAI, że szanuje go, ale Kijów nie potrzebuje mediatorów, zaś plan pokojowy musi być ukraiński.

Ambasador Jurasz powiedział włoskiej gazecie, że rozmowa papieża z prezydentem Ukrainy była „szczera i owocna”.

Jak stwierdził, „fałszywe wrażenie” jakoby audiencja ta nie poszła dobrze, „wynika z tego, że przed spotkaniem dwie strony nie wyjaśniły swoich warunków wstępnych”.

„Ale faktycznie jednak było ono bogate dla obu stron” – dodał Jurasz.

Zaznaczył następnie: „My prosimy o to, aby wszelka propozycja uwzględniała sytuację w terenie, a także oferty ukraińskie i zasady prawa międzynarodowego”.

„Jeśli watykańska mediacja włączy punkty ukraińskiego planu pokojowego, będzie oczywiście dobrze przyjęta. Nie ma konfliktu, nie mamy wątpliwości co do tego, że Stolica Apostolska mogłaby zdecydować o współpracy tylko, jeśli chodzi o kilka z 10 punktów, jakie tworzą nasz plan” – oświadczył dyplomata ukraiński.

Zaprzeczył, jakoby doszło do kryzysu między Watykanem a Kijowem.

„Przeciwnie, jesteśmy w jednym z momentów maksymalnej intensywności w naszych relacjach” – dodał Jurasz.

Wyraził wątpliwości co do szans na wizytę papieża w Moskwie. Franciszek mówił wcześniej kilka razy, że oprócz Kijowa chciałby też pojechać do stolicy Rosji.

Odnosząc się do ponowionego zaproszenia na Ukrainę, ambasador stwierdził: „Czekamy”.