Ambasador RP na Ukrainie: liczymy, że wizyta prezydenta Zełenskiego będzie dobrym sygnałem

vdu

„Chcemy jak najlepiej przygotować tę wizytę, szereg tematów jest na stole już od dłuższego czasu i także ja je składałem, i nie wykluczam, że niektóre dobre decyzje uda się podjąć przed wizytą, czy w trakcie wizyty. To zależy od strony ukraińskiej. My jesteśmy gotowi do wsparcia i do rozmowy” – powiedział polskim dziennikarzom w Kijowie.

Dyplomata odniósł się do wypowiedzi doradcy politycznego Zełenskiego Mykyty Poturajewa, który pod koniec lipca mówił PAP, że ekipa ukraińskiego prezydenta przygotowuje przed wizytą w Polsce „silne inicjatywy” na rzecz poprawy stosunków między Kijowem i Warszawą w kwestii relacji historycznych.

„W stosunkach polsko-ukraińskich jest tak wiele tematów, że nie wydaje mi się, żeby jedna wizyta mogła dokonać przełomu. Ja liczę bardziej, że uruchomi ona pewien proces decyzyjny, który czasem potrzebuje z góry silnego sygnału. Liczę, że ta wizyta będzie takim sygnałem” – podkreślił ambasador.

„Rozumiemy też, że ta wizyta będzie odbywać się, zanim powstanie ukraiński rząd, w związku z czym nie będzie jeszcze możliwości usiąść do rozmowy szczegółowej, ale jestem pewien, że druga połowa roku, przyszły rok – też obfitujący w okrągłe rocznice – będzie dobrą okazją do wcielenia w życie tego, o czym prezydenci będą chcieli zadecydować w Warszawie 31 sierpnia” – oświadczył Cichocki.

W środę wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Ołena Zerkal poinformowała, że przed wizytą prezydenta Zełenskiego w Polsce Kijów wraz z Warszawą i Waszyngtonem przygotowują memorandum w sprawie współpracy energetycznej dotyczącej tranzytu gazu przez Ukrainę.

„W sprawie gazu pracujemy obecnie z Polakami i Amerykanami przed wizytą (Zełenskiego), która ma odbyć się na początku września w Polsce (wizyta ma trwać od 31 sierpnia do 1 września). Przygotowujemy memorandum energetyczne, które będzie fundamentem rozwoju dalszych działań na szczeblu dwustronnym i trójstronnym wyznaczy zasady współpracy” – przekazała Zerkal w wywiadzie dla BBC Ukraina.

Ambasador Cichocki uznał, że taka współpraca w sferze energetycznej ma duże perspektywy rozwoju. „Współpraca energetyczna, w tym handel gazem, to obszar perspektywiczny dla relacji Polski i Ukrainy. Jestem pewien, że rozmowy bezpośrednie przyniosą lepszy efekt niż jednostronne wypowiedzi medialne. Na tym etapie jest za wcześnie, by spekulować o memorandach” – oświadczył polski dyplomata.