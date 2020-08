Aleksander Łukaszenka oskarża opozycję o próbę przeprowadzenia masakry

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka powiedział, że jego przeciwnicy próbują zorganizować masakrę w centrum Mińska. W orędziu do narodu i parlamentu dodał, że pewne siły chcą wywołać w kraju rewolucję, ale to się nie uda. – Opozycja chce przemian, polegających na powrocie do „złych lat 90.” - powiedział Łukaszenka. Zdaniem prezydenta przywrócenie konstytucji z 1994 r. oznacza chaos, brak władzy, bezkarność urzędników.