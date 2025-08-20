AFP: Putin zaproponował zorganizowanie spotkania z Zełenskim w Moskwie

„Putin wspomniał o Moskwie podczas poniedziałkowej rozmowy” – cytuje AFP anonimowe źródło.

Według francuskiej agencji Zełenski, który podczas rozmowy telefonicznej Trumpa z Putinem przebywał w Białym Domu, nie zgodził się na spotkanie w stolicy Rosji.

To już kolejna lokalizacja, która przewija się po poniedziałkowych rozmowach w Białym Domu. Wcześniej we wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w wywiadzie dla telewizji LCI, że spotkanie Zełenskiego z Putinem powinno odbyć się w Europie. Na miejsce szczytu zaproponował Genewę, argumentując, że Szwajcaria jest państwem neutralnym.

Do propozycji tej odniósł się szwajcarski minister spraw zagranicznych Ignazio Cassis, który zapewnił, że jego kraj da rosyjskiemu przywódcy „immunitet”, jeśli przyjedzie na „konferencje pokojową”. Deklaracja ta dotyczy nakazu aresztowania Putina wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z bezprawnymi deportacjami dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Z kolei lider węgierskiej opozycji Peter Magyar wezwał premiera Viktora Orbana do zorganizowania w Budapeszcie spotkania Zełenskiego z Putinem.