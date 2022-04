Absurdalne słowa Łukaszenki: Polacy stoją na granicy i proszą o kaszę

Podczas niedzielnego spotkania Aleksandra Łukaszenki z uczestnikami mszy w parafii we wsi Kopyś pod Orszą na wschodzie kraju, którzy świętowali prawosławną Wielkanoc. W wygłoszonym w świątyni przemówieniu mówił o trudnej sytuacji żywnościowej, jaka ma panować w sąsiadujących z Białorusią krajach.

„Zobaczcie, co dzieje się z sąsiednimi Litwą, Łotwą, Polakami, o Ukrainie już nie wspominam. Oni byli tacy zamożni, żyli w takim szczęśliwym świecie. U nas nic nie było, u nich wszystko. I gdzie są teraz? Stoją przy granicy i proszą, byśmy ich wpuścili na Białoruś. By choć gryczanej kaszy, nie kaszy, soli tam nie ma. By dali kupić trochę soli. I my jako szczodrzy ludzie otwieramy tę granicę” – powiedział A. Łukaszenko, cytowany przez Biełsat.

Jak przypomina Biełsat, to nie pierwszy raz, gdy Łukaszenko mówi o białoruskiej kaszy gryczanej i soli, rzekomo tak pożądanej w głodujących państwach UE. Już miesiąc temu twierdził, że Zachód błaga go o te produkty.

Biełsat zaznacza jednocześnie, że kilka dni temu białoruskie władze wydały rozporządzenie ograniczające wywóz z kraju mąki, kaszy i soli do jednego kilograma na głowę, a miesiąc temu władze w Mińsku wprowadziły licencje na eksport cukru, jabłek, cebuli i białej kapusty, a także zakazały eksportu kaszy gryczanej i mąki. W odpowiedzi na zachodnie sankcje, nałożone przez Zachód w związku z agresją na Ukrainę, Białoruś wprowadziła sankcje odwetowe, które doprowadziły do niedoborów żywnościowych.