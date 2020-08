Abp Kondrusiewicz niewpuszczony na Białoruś

Jak podaje BNS, duchowni w Polsce nie posiadają informacji na temat przyczyn niewpuszczenia arcybiskupa Kondrusiewicza na teren Białorusi. Strażnicy graniczni pozostawiają kwestię „bez komentarza”.

Wracając z Polski, gdzie przebywał w podróży służbowej, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz miał przekroczyć polskie przejście graniczne w poniedziałek, po czym utknął dotarłszy do białoruskiej granicy.

Po próbie przekroczenia przez białoruskie przejście graniczne duchowny usłyszał, że nie ma zezwolenia na wjazd do Białorusi. Abp Kondrusiewicz posiada białoruski paszport i jest obywatelem tego państwa.

Według arcybiskupa straż graniczna poradziła mu, aby wystąpił w swojej sprawie do Białoruskiego Państwowego Komitetu Granicznego. Przedstawiciele Kurii obecnie wyjaśniają zaistniałą sytuację.

W oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Białoruskiego Kościoła Katolickiego stwierdzono, że „straż graniczna Republiki Białorusi nie pozwoliła głowie białoruskiej diecezji katolickiej na wjazd do kraju przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi bez podania przyczyn”.

Fragmenty wywiadu T. Kondrusiewicza dla polskiego kanału katolickiego TV Trwam, w którym mówi, że wybory prezydenckie na Białorusi z 9 sierpnia br. odbyły się z naruszeniem zasad demokratycznych, również zostały opublikowane na stronie internetowej kościoła.

„Są powody, by sądzić, że wybory były niesprawiedliwe” – powiedział abp T. Kondrusiewicz. Według niego Białorusini „dorośli na tyle, aby bronić swoich praw, nie to co 26 lat temu”.

Podkreślił jednocześnie, że katolicki Kościół Białorusi wzywa do pokojowego rozwiązania kryzysu społeczno-politycznego. „Kościół na Białorusi chce pokojowego rozwiązania” – powiedział arcybiskup.