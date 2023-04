A.Soboń: chcemy, żeby Polska była hubem finansowym dla odbudowy Ukrainy

Chcemy, żeby Polska była w dużym stopniu koordynatorem i poważnym partnerem w temacie odbudowy Ukrainy – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w radiu RMF 24, odnosząc się do rozpoczynającej się we wtorek wizyty premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej w USA.

„Tak jak Polska wypełniła rolę hubu militarnego, jeśli chodzi o pomoc militarną Ukrainie, tak chcielibyśmy, aby taką samą rolę pełniła jako hub finansowy, przez który będzie przechodzić finansowanie odbudowy Ukrainy. I to jest coś, na czym nam bardzo zależy i chcemy, aby Polska była w jak największym stopniu tutaj centrum tego typu projektów” – wskazał wiceminister.

Soboń przekazał, iż nie zna „dokładnie agendy pani minister”, zaznaczył jednak, że „jest osobą, która będzie razem z panem premierem”. Zwrócił uwagę, że poruszane podczas wizyty kwestie energetyki atomowej i obronności „mają swój (…) niemały wymiar finansowy”.

„Te projekty, zarówno w zakresie energetyki atomowej jak i wydatków zbrojeniowych trzeba sfinansować. Pytanie, w jaki sposób to zrobić najbardziej korzystnie z punktu widzenia polskich obywateli i z punktu widzenia finansów publicznych państwa polskiego. To jest – myślę – jedna kwestia, która będzie towarzyszyła pani minister podczas tych spotkań” – stwierdził wiceminister.

Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął we wtorek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Wizyta premiera w USA potrwa do czwartku. We wtorek przed wylotem premier ocenił, że bezpieczeństwo Polski opiera się na dwóch filarach: współpracy gospodarczej z USA i współpracy w dziedzinie obronności. Wskazał, że celem wizyty jest m.in. umacnianie polsko amerykańskich relacji gospodarczych i zauważył, iż Amerykanie zainwestowali w Polsce ponad 25 miliardów dolarów. Premier zapewnił, iż „polski atom we współpracy z amerykańskimi dostawcami” ma „wzmocnić nasze bezpieczeństwo energetyczne”. Zapowiedział również rozmowy z wiceprezydent Kamalą Harris o wsparciu dla Ukrainy.