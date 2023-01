A. Duda: wizyta we Lwowie miała także elementy o charakterze symbolicznym

Przywódcy Polski, Ukrainy i Litwy spotkali się w środę we Lwowie na szczycie prezydentów Trójkąta Lubelskiego.

Prezydent Duda na konferencji prasowej po powrocie do Polski powiedział, że wizyta we Lwowie miała także elementy symboliczne. Jednym z nich – jak wskazał – było podpisanie przez trzech prezydentów wspólnej deklaracji. „W tej wspólnej deklaracji jest powiedziane, że nasze trzy narody w historii stawiały czoła agresji ze wschodu, że stawaliśmy wobec zła, które nadchodziło do nas ze wschodu i chciało nas zmiażdżyć. Tak nasze trzy narody stawały w powstaniu styczniowym” – powiedział prezydent.

Jak dodał, drugim symbolicznym elementem była wizyta prezydentów Polski i Ukrainy na Cmentarzu Orląt we Lwowie.

„Na tym cmentarzu pogrzebani są obrońcy Rzeczypospolitej, obrońcy Lwowa przed sowiecką agresją, Orlęta Lwowskie. Tam razem oddaliśmy hołd poległym polskim żołnierzom, oddaliśmy także hołd żołnierzom ukraińskim, którzy zginęli w obronie Ukrainy od 2014 roku i tym którzy także i wcześniej, ramię w ramię z polskimi żołnierzami, bronili Rzeczpospolitej” – wspomniał prezydent.

„Wiemy, jak często trudne są relacje pomiędzy naszymi narodami, to wszystko, co dzieje się w ostatnim czasie, to wielkie serce, które Polacy dali i dają oferując wsparcie naszym ukraińskim sąsiadom, (…) są wzmocnione jeszcze takimi gestami przyjaźni, odwołania do wspólnej tradycji i wspólnych elementów historii – elementów braterstwa i wzajemnego zrozumienia” – dodał prezydent Duda.