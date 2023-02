A.Duda: wizyta prezydenta USA w Polsce to dla nas absolutnie fundamentalne wydarzenie

Prezydent podkreślił, że zbliża się rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę i – jak zaznaczył – „cały szereg różnych międzynarodowych wydarzeń”. Jak wskazał, dwa najważniejsze z nich to Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa i wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Jak ocenił, ta wizyta to „dla nas absolutnie fundamentalne wydarzenie”.

„Jest to więc czas dla nas także i spotkań związanych z budowaniem bezpieczeństwa Rzeczpospolitej na tej niwie politycznej, w rozmowach z naszymi sojusznikami, w spotkaniach które prowadzą nas do najważniejszego wydarzenia politycznego, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w tym roku, a mianowicie szczytu NATO, który będzie miał miejsce na początku lata na Litwie, w tym roku w Wilnie” – powiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył, że przygotowania do tego szczytu „toczą się pełną parą” i zbliżające się spotkania, które w najbliższym czasie odbędą w Warszawie i w innych miejscach, są już działaniami przygotowawczymi „do tego, na czym nam zależy najbardziej”.

„Przede wszystkim zależy nam na tym, by wzmacniać bezpieczeństwo Polski, by nie tylko doprowadzić do pełnej realizacji postanowień szczytu madryckiego, ale także, aby przyjąć nowe postanowienia, które z jednej strony pozwolą nam w jeszcze lepszym stopniu i bardziej wydajnym wspierać Ukrainę w jej obronie terytorium, w odpieraniu rosyjskiej napaści, wspólnie w ramach porozumień sojuszniczych, ale przede wszystkim wzmacniać nasze bezpieczeństwo, przede wszystkim wzmacniać bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, a więc skłonić naszych sojuszników do tego, by skierować większe siły tutaj militarne, które będą stacjonowały w naszej części Europy na wschodniej flance NATO, aby stworzyć nowe programy w tym zakresie, aby zwiększać też w tym zakresie obecność infrastrukturalną Sojuszu w naszej części Europy” – podkreślił prezydent.