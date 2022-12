A. Duda: spotkanie z prezydentem Ukrainy było okazją do złożenia świątecznych życzeń, ale także dyskusji planów strategicznych

Do spotkania z prezydentem Ukrainy, które odbyło się w czwartek w Rzeszowie, w drodze powrotnej Zełenskiego z USA, odniósł się prezydent Duda we wpisie na Twitterze. „Dzisiejsze spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyerm Zełenskim było nie tylko okazją do złożenia życzeń świątecznych i noworocznych, jemu, jego rodzinie i Ukrainie, ale także dało możliwość przedyskutowania strategicznych planów działań i współpracy w nadchodzącym roku 2023” – napisał.

W czwartek po południu Kancelaria Prezydenta poinformowała na Twitterze o spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy po wizycie Zełenskiego w Waszyngtonie; do spotkania doszło w Rzeszowie, w drodze powrotnej Zełenskiego na Ukrainę. Jak czytamy we wpisie, Zełenski podczas spotkania poinformował Dudę o szczegółach wizyty w USA. „Przywódcy omówili też stan dwustronnych stosunków polsko-ukraińskich w obliczu trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę” – dodano. Wcześniej o spotykaniu poinformował prezydent Zełenski.

Podczas wizyty w Waszyngtonie Zełenski spotkał się z prezydentem Bidenem, a następnie wystąpił przed połączonymi izbami Kongresu. Najważniejszym efektem wizyty była decyzja Stanów Zjednoczonych o przekazaniu Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej o wartości 1,85 mld dolarów. W kolejnym pakiecie uzbrojenia znajdą się m.in. bateria systemu obrony powietrznej Patriot, a także m.in. zestawy JDAM (Joint Direct Attack Munition), dzięki którym możliwe jest przekonwertowanie niekierowanych bomb lotniczych w naprowadzane satelitarnie pociski. Nowa transza pomocy militarnej ma obejmować również amunicję artyleryjską.