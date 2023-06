A.Duda: Rosja posługuje się różnymi środkami wpływu; powinniśmy uczynić wszystko, aby ujawnić kulisy tych operacji

W piątek w Warszawie pod hasłem „suwerenność” ruszył XIII Kongres „Polska Wielki Projekt”, nad którym honorowy patronat objął prezydent Andrzej Duda. Gośćmi kongresu będą m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Jacek Sasin i Piotr Gliński oraz przedstawiciele świata nauki i kultury.

List do uczestników kongresu skierował prezydent Andrzej Duda, który w piątek odczytała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Prezydent Duda zwrócił uwagę, że uczestnicy kongresu będą omawiali najważniejsze wyzwania stojące przed naszym państwem oraz społeczeństwem, „także w kontekście relacji międzynarodowych oraz globalnych trendów cywilizacyjnych”. Wyraził jednocześnie nadzieję, że „ta otwarta, twórcza debata po raz kolejny zaowocuje niezwykle istotnymi wnioskami i wskazaniami praktycznymi”.

Prezydent Duda nawiązując do hasła tegorocznego kongresu zwrócił uwagę na dwa problemy, które – w jego ocenie – są najważniejsze z punktu widzenia polskiej racji stanu.

Jak wskazał pierwszy z nich wiąże się z bliskim sąsiedztwem Rosji. „Jej inwazja na Ukrainę dobitnie potwierdziła to, co wiedzieliśmy od dawna na podstawie historycznych doświadczeń o imperialnych dążeniach Moskwy. Realizując tę politykę państwo rosyjskiej posługuje się różnymi środkami jak: specyficznie pojmowane słowianofilstwo, dywersja ideologiczna i podsycanie społecznych antagonizmów, infiltracja agenturalna, korupcja, uzależnianie odbiorców od dostaw ropy i gazu ziemnego na niekorzystnych warunkach kontraktów długoterminowych, zastraszanie środkami propagandowymi i dyplomatycznymi, akty terroryzmu i sabotażu, wreszcie naga siła w postaci wojny hybrydowej lub pełnoekranowej agresji” – wymienił prezydent w liście.

Prezydent zwrócił też uwagę, że wiele ważnych obserwacji przynosi porównanie różnych ścieżek, jakimi po upadku ZSRR podążyły byłe republiki związkowe oraz dawne kraje bloku sowieckiego.

„Tam, gdzie odpowiednio wcześnie postawiono na pełną suwerenność i radykalnie odrzucono +russkij mir+ – zarówno jako obszar dominacji, jak również pewien kaleki model cywilizacyjny – tam obserwujemy stosunkowo najsłabsze wpływy Moskwy” – ocenił.

„Słowem, konsekwentnie akcentując etos niepodległości i chroniąc suwerenność Rzeczypospolitej, wzmacniamy odporność na całe spektrum nieprzyjaznych działań Rosji. Bo trzeba zaznaczyć, że niektóre z wymienionych środków wpływu były też stosowane przeciw naszej ojczyźnie. Państwo polskie powinno uczynić wszystko, aby ujawnić kulisy tych operacji” – oświadczył Andrzej Duda.

Prezydent wskazał, że drugie zagadnieniem związanym z tematem obecnego kongresu to „republikański, demokratyczny charakter naszego państwa”. „Należy chronić wszystkie elementy ustroju, instytucje i urządzenia prawne, które umożliwiają aktywność obywateli lub choćby tylko zachęcają do korzystania z przysługujących każdemu praw i wolności. Należy dbać o wszystko, co stanowi o podmiotowości obywatela” – stwierdził Duda.

„Świadomość członkostwa w politycznej wspólnocie narodu oraz indywidualne poczucie wpływu na bieg spraw publicznych to warunki więzi i identyfikacji z Rzecząpospolitą. Tylko wtedy niezależność państwa i jego status ostatecznej instancji w kwestiach dotyczących obywatela mogą być czymś osobiście ważnym i cennym” – dodał.